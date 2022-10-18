Врачи НИКИ осмотрели свыше 5 тысяч детей в Подмосковье с помощью передвижного комплекса | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 17:58 Врачи НИКИ осмотрели свыше 5 тысяч детей в Подмосковье с помощью передвижного комплекса

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Врачи Научно-исследовательского клинического института детства Подмосковья осмотрели почти 5,5 тысячи детей на передвижном диагностическом комплексе. С начала марта они совершили 71 выезд в 45 городах, рассказала зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что комплекс оснастили современным оборудованием. В нем есть кабинеты оториноларинголога, офтальмолога и педиатра.

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«С начала марта специалисты НИКИ выезжают на мобильном диагностическом комплексе в отдаленные территории Подмосковья для проведения профилактических осмотров и обследований детей», — сказала Светлана Стригункова.

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Медики осмотрели детей с уже имеющимися диагнозами или подозрениями на патологию. Кроме того, они посетили пункты временного размещения жителей Донбасса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.