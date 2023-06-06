06 июня 2023, 10:56
Свыше 5 тысяч человек воспользовались онлайн-услугой для постановки на воинский учет в Подмосковье
Электронное услуга «Воинский учет» работает на базе пилотного проекта в Подмосковье полтора года. За это время в военкомат удаленно обратилось свыше пяти тысяч человек.
Как рассказали в Мингосуправлении региона, цифровая услуга помогает быстро и удобно взаимодействовать с ведомствами.
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«„Цифра“ помогает взаимодействовать с ведомствами в любое удобное время. Например, раньше внести изменения в документы воинского учета можно было только лично в военном комиссариате. Теперь достаточно просто подать онлайн-заявление на региональном портале и дождаться решения в личном кабинете», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.
При помощи цифрового сервиса жители могут за один рабочий день получить решение о постановке на воинский учет или снятии с него. Документ выдается взамен утраченного или пришедший в негодность за 15 дней. После этого заявитель должен посетить военкомат, чтобы поставить штамп и забрать его.
Сейчас на базе пилотного проекта электронную услугу можно получить военном комиссариате Одинцова, Краснознаменска и поселка Власиха.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 50 человек обратились в филиал «Защитников Отечества» с начала июня. Центр дает возможность в одном месте оформить соцподдержку, трудоустройство, обеспечение лекарствами и протезами.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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