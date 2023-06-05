Подмосковье 05 июня 2023, 18:59 Более 50 человек обратились в филиал «Защитников Отечества» в Подмосковье с начала июня Воробьев: более 50 человек обратились в филиал «Защитников Отечества» в Красногорске Telegram

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Первые результаты работы филиала госфонда «Защитники Отечества» обсудили в Московской области. С момента открытия в него обратились уже более 50 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона обратил внимание, что филиал работает по принципу «одного окна». То есть соцподдержку, трудоустройство, обеспечение лекарствами и протезами можно оформить в одном месте.

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Также в фонде предоставляют услуги по уходу на дому, юридическую и психологическую помощь, содействие в оформлении инвалидности.

«Постарались сделать так, чтобы те, кто обращаются за помощью, чувствовали нашу поддержку и заботу», — подчеркнул Воробьев.

По данным губернатора, с момента начала работы филиала госфонда в него обратились уже свыше 50 человек, а социальные работники оказали 110 телефонных консультаций. Причем звонили не только из Московской области, но и из Белгорода, Нижнего Новгорода, Брянска, Мурманска, Саратова и Южно-Сахалинска.

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«Приходят с разными просьбами. Так, Николай из Егорьевска обратился в госфонд после ранения на СВО и лечения в госпитале», — отметил глава Московской области.

Соцработники быстро оформили мужчине документы, чтобы он получал страховые выплаты и заявку на реабилитацию в «Ясенках». Также Николай хотел после реабилитации найти работу и заниматься следж-хоккеем.

«У „Ясенок“ большая программа реабилитации, а скоро еще построим бассейн, который просили жители и пациенты», — указал Воробьев.

Филиал госфонда открылся 31 мая в Красногорске на бульваре Строителей, 4, корпус 1, а свою работу начал 1 июня.

В коллективе филиала есть сотрудники Центров поддержки, волонтеры, участники СВО, жены и близкие бойцов. На сегодняшний день в нем есть 40 социальных координаторов, а к концу года их будет 180.