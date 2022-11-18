Подмосковье 18 ноября 2022, 10:21 Свыше 46 тысяч жилых домов Подмосковья проверили на готовность к зиме

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Многоквартирные дома Подмосковья продолжат проверять на готовность к холодам. Так, осмотры уже провели более чем в 46 тысячах зданий. Об этом на заседании Мособлдумы сообщила глава Госжилинспекции Ольга Федина.

Контролировать состояние домов инспекторам помогла общественность. Как рассказала Ольга Федина, в мониторинге участвовали более 100 членов Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и свыше 180 общественных жилищных инспекторов. С их помощью было проверено свыше 46 тысяч зданий, это около 87% всего жилфонда Подмосковья.

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Было замечено более 32 тысяч нарушений, 96% которых уже устранили. Чаще всего это были проблемы с тепловым контуром, повреждения коммуникаций и дефекты температурно-влажностного режима, который значительно влияет на качество жизни собственников.

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Как сообщила глава ГЖИ, в этом году ведомство оцифровало процесс проверок домов. При помощи мобильного приложения инспекторы фиксируют состояние элементов дома и формируют задачи в случае нарушений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.

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