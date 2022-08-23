Свыше 450 тысяч школьников Подмосковья получат бесплатное горячее питание в новом учебном году

Питание учеников начальных классов в Подмосковье организуют на 100%. Свыше 450 тысяч детей будут получать завтраки и полдники. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Горячее питание в школах будут контролировать комиссии и родители. Блюда можно будет оценить при помощи электронных систем «Школьный портал» и «Добродел», а также при обращении в ЦУР. Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова отметила, что за едой будут следить и депутаты.

«Кроме того, ведется депутатский контроль. Они лично проверяют качество горячего питания в школах, интересуются мнением как детей, так и их родителей», — сообщила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в школах Подмосковья начнут проводить еженедельные линейки с поднятием флага и прослушиванием гимна России.