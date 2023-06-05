Подмосковье 05 июня 2023, 09:23 Свыше 44 тысяч жителей Подмосковья заключили договоры на ТО газовой техники с начала года Мособлгаз

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Жителям Подмосковья напомнили о важности техобслуживания газового оборудования. Его необходимо проводить не реже раза в год. С начала года уведомления о необходимости заключения договора на техобслуживание заключили более 44 тысяч жителей.

Как рассказал глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин, в рамках договора специалисты ежегодно проводит техническое обслуживание газового оборудования и выявляют неисправности.

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«Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 предусмотрено обязательное наличие у потребителя договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, заключенного со специализированной организацией. В рамках договора специалисты ежегодно проводят техническое обслуживание газоиспользующего оборудования и выявляют неисправности в его работе», — сказал он.

С начала года такие договоры заключили 44 643 человек в Подмосковье. Ненадлежаще использования оборудования приостановили в 1035 квартирах.

Узнать дату техобслуживания, окончания проверки счетчика и проверить состоянии лицевого счета жители могут при помощи Telegram-бота «Мособлгаза».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе Информационного центра. Туда направляются обращения жителей Подмосковья, участников СВО и их семей.

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