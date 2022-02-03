Фан-зоны с трансляцией зимних Олимпийских игр откроются в парках и скверах Подмосковья

Специальные фан-зоны «Олимпийские сезоны в Подмосковье» с трансляцией соревнований на больших экранах появятся в пяти парках и скверах региона. Об этом рассказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Источник фото: Олимпийский комитет

«Зимние Олимпийские игры в Пекине — важнейшее событие в мире спорта. Безусловно, следить за состязаниями сильнейших атлетов планеты будут миллионы зрителей. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье организованы фан-зоны, где жители и гости региона смогут болеть за наших спортсменов, сопереживать и радоваться победам. Идея — объединить людей вокруг спортивного события, на свежем воздухе. Уверен, что каждая площадка будет пользоваться большой популярностью», — сказал Дмитрий Абаренов.

Пять локаций символизируют пять олимпийских колец, добавил министр. Проект реализуют в рамках программы губернатора Московской области «Зима в Подмосковье».

Каждая фан-зона будет представлять собой большое пространство, куда можно прийти не только поболеть, но и поучаствовать в мастер-классах по зимним видам спорта, узнать свежие спортивные новости и увидеть повторы лучших моментов на большом экране. Также для посетителей будут работать фуд-корты, тематические фотозоны, будет оборудована сцена. По выходным в фан-зонах будет проходить развлекательная программа, товарищеские хоккейные и конькобежные соревнования.

Площадками для «Олимпийских сезонов» станут сквер «Юбилейный» в Химках, парк Малевича и парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцовском округе, парк «Елочки» в Домодедове и набережная Москвы-реки в Павшинской пойме в Красногорске.

Фан-зоны будут работать ежедневно с 10 до 19 часов с 5 по 20 февраля.