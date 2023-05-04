Подмосковье 04 мая 2023, 11:27 Свыше 400 подъездных дорог к памятникам и мемориалам отремонтировали в Подмосковье к 9 Мая Минтранс Подмосковья

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Свыше 400 центральный дорог и подъездных путей к местам посещения жителей в День победы отремонтировали в Подмосковье. На них провели ямочный ремонт и уборку, восстановили разметку и привели в порядок остановочные павильоны.

Как рассказали в Минтрансе, ремонт провели на дорогах, которые ведут к местам празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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«На центральных улицах и подъездных путях провели уборку и ямочный ремонт, а также восстановили разметку и привели в порядок остановочные павильоны и ограждения. Всего в работах были задействованы больше 2,1 тысячи дорожных рабочих и свыше 1 тысячи единиц спецтехники», — сказал глава ведомства Алексей Гержик.

Так, на муниципальных дорогах отремонтировали свыше трех тысяч ям, промыли 520 километров полотна и 87 километров ограждений, очистили свыше 400 километров тротуаров, помыли и покрасили 1,4 тысячи остановок и восстановили разметку на 400 пешеходных переходах.

Больше всего работ провели в Истре. Там подготовили подъезды к 33 местам, это мемориалы, обелиски и памятники. Еще 26 дорог привели в порядок в Раменском округе и 23 — в Луховицах.

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