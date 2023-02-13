Подмосковье 13 февраля 2023, 15:29 Свыше 400 объектов благоустроят в Подмосковье в 2023 году Министр Хайкин: 450 объектов благоустроят в Подмосковье в 2023 году Пресс-служба губернатора Московской области

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За год в Подмосковье благоустроили 436 общественных пространств. Это скверы, парки, набережные и другие территории. В этом году работу в этой сфере продолжат — в регионе планируют преобразить около 450 объектов. Об этом глава Минблагоустройства Михаил Хайкин доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.

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Самыми важными объектами благоустройства в прошлом году стали парки в Краснознаменске и Пушкино. Кроме того, новый облик получила усадьба Крафта в Сергиевом Посаде, а в Ступине открыли памятник «Город трудовой доблести», отметил министр.

В наступившем году работы пройдут на 450 объектах. Это пешеходные зоны, детские площадки и скверы. Среди них — парк «Взлет» в Домодедове и парк у озера Борисоглебское в Раменском. Также до конца года откроются набережная «Красный ручей» в Лотошине, парк имени Островского в Ступине, «Аллея славы» в Реутове, бульвар Болотова в Пущине, сквер имени Лизы Чайкиной в Королеве и другие территории, подчеркнул Хайкин.

Лесопарки и детские площадки

Масштабная программа благоустройства лесопарков также продолжится. В прошлом году было открыто три такие территории в Балашихе, Лобне и Электростали. В этом году в планах открыть объекты в Люберцах, Подольске, Фрязине, Ленинском округе и Истре.

Программа «Парки в лесу» также стартовала в Подольске. Там министр отметил большой запрос жителей на лыжероллерную трассу. Активная стадия работ над ней начнется с наступлением тепла, подчеркнул он.

Обустройство лесопарков пройдет еще на семи объектах: в Наро-Фоминске, Химках, Одинцове, Домодедове, Красногорске, Лытаркине и Сергиевом Посаде. Уделят внимание и детским площадкам — места для их размещения жители смогут выбрать сами на портале «Добродел».

«Отельное мероприятие — благоустройство детских площадок по губернаторской программе. На этот год запланировано 135 территорий, на „Доброделе“ проходило голосование по выбору участков, каждый может увидеть, где будет площадка размещена», — сказал он.

Губернатор Андрей Воробьев, в свою очередь, поручил уделить особое внимание благоустройству Пущина и Протвина.

«Те преобразования, которые там должны быть и в части дорог, и благоустройства, нужно обеспечить. Мы не должны подвести», — подчеркнул он.

Посещаемость

Михаил Хайкин отметил, что сегодня парки пользуются большой популярностью — за год их посетили 57 миллионов раз. Отслеживать это помогают камеры системы «Безопасный регион». Подсчет ведут в 64 парках, 10 лесопарках, а до 30 апреля его обеспечат на 187 территориях.

Конкурс малых городов

Подмосковье одержало победу на конкурсе малых городов и исторических поселений 27 раз с 2018 года. При этом 10 проектов стали лучшими в прошлом году, шесть из них уже начали реализовывать.

Заявки на новый конкурс будут принимать до 1 июня. Глава министерства поручил выбрать территории для участия к началу весны, а до 15 мая — подать заявки.

Мероприятия

По словам Андрея Воробьева, в парках важно проводить как можно больше мероприятий. При поддержке глав необходимо насыщать территории интересными событиями — конкурсами, праздниками и соревнованиями. Особое внимание следует уделить детям с ограниченными возможностями.

Привлекайте лучших, которые привнесут дополнительный интерес к паркам. Мероприятий много не бывает, но давайте подумаем над качеством. Андрей Воробьев

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность создания условий для развития бизнеса в парках. Он подчеркнул, что от благоустройства и комфорта этих территорий зависит качество жизни в Подмосковье.

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