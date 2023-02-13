Важное 13 февраля 2023, 13:37 «Мелочи имеют значение». Воробьев — о благоустройстве парков в Подмосковье Губернатор Воробьев отметил важность качественного благоустройства парков и скверов Пресс-служба губернатора Московской области

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Общественные территории продолжают преображать в Подмосковье. Для этого не только меняют облик скверов и парков, но и создают условия для развития малого бизнеса. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев на заседании правительства.

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Глава области подчеркнул, что от благоустройства скверов и парков зависит качество жизни в Подмосковье. Чтобы территории становились центрами притяжения, в них открывают кафе, фуд-траки и другой бизнес. Этому стараются способствовать, в том числе упрощая организационные процедуры.

Мелочи имеют значение, мы в том году сделали цифровую услугу. У нас парки есть, а малому бизнесу там доступ усложнен был. Надеюсь, в части торговли мы научились предоставлять цифровую услугу. Ходить и бить челом не надо. Андрей Воробьев губернатор Московской области

Ранее губернатор рассказал об открытии новой современной школы в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. В нее смогут пойти 2200 учеников.

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