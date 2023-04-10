Подмосковье 10 апреля 2023, 14:58 Свыше 40 жителей аварийных домов переселили в Подмосковье за неделю

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За неделю в Подмосковье переселили из аварийных домов 45 человек в 10 городских округах. Это жители ветхих зданий в Балашихе, Зарайске, Коломне, Шатуре, Электрогорске, Фрязине и других муниципалитетах.

За неделю в регионе расселили 19 аварийных объектов площадью 664,8 квадратного метра. Их жители получили квартиры в новостройках, а также выкупную стоимость помещений.

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Расселение аварийных домов в Подмосковье проводят по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Завершить программу планируют досрочно до конца этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации в регионе. По его мнению, качество жизни заметно меняется, когда в доме появляется голубое топливо.

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