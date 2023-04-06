Подмосковье 06 апреля 2023, 08:56 Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации в регионе Губернатор Воробьев рассказал о важности проведения газа к домам в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Систему ЖКХ активно улучшают в Подмосковье. Так, по программе социальной газификации жители могут бесплатно провести коммуникации к своим участкам. О важности этой работы в эфире радио Sputnik рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

По мнению главы Подмосковья, качество жизни заметно меняется, когда в доме появляется газ. После того как услугу проведения коммуникаций оцифровали, сделать это стало гораздо проще. По словам губернатора, регион помогает жителям легко получить необходимые услуги.

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«Например, если ты хочешь газифицировать, но у тебя дом не зарегистрирован, мы тебе поможем его зарегистрировать. Если ты хочешь газ, но у тебя нет ни плиты, ни котла, ни бойлера, мы тебе предложим самый выгодный вариант приобретения», — пояснил он.

Так, число незарегистрированных домов становится меньше, а люди получают газ, улучшая жилищные условия.

«Все это радует глаз, и человек счастлив. А это и есть главная задача нашей работы, чтобы после наших каких-то преобразований в той или иной сфере, человек чувствовал удовлетворение. А если счастье, то и мы счастливы вдвойне», — отметил Воробьев.

Ранее глава Богородского рассказал Андрею Воробьеву о развитии округа. Там в течение года расселят 29 аварийных домов, откроют новую подстанцию скорой помощи, капитально отремонтируют пять школ, начнут строительство поликлиники и откроют долгожданный кинотеатр.

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