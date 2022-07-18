Свыше 40 выпускников Подмосковья получат поощрение за сдачу ЕГЭ на высший балл
Выпускников, набравших 100 баллов по нескольким предметам на ЕГЭ, поощрят финансово. Это 45 человек, один их которых набрал 300 баллов.
В этом году стены родных школ покинули 985,5 тысячи ребят. Из них 35,7 тысячи окончили 11 классов. Золотую медаль получили 4900 человек, а сдавших итоговые экзамены с лучшим результатом оказалось 670. Из них 45 — мультистобалльники.
«Больше всего стобалльников по русскому языку и литературе — суммарно 448 человек. Также по сравнению с прошлым годом улучшились показатели по английскому языку и профильной математике», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Старания школьников отметят финансово. Тех, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам, поощрят 100 тысячами рублей. Еще по 150 тысяч получат педагоги, которые готовили одаренных выпускников.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев встретился со вчерашними школьниками Подмосковья. Они поделились с главой региона планами на будущее.