Школьные переживания, сложные экзамены и выпускной для этих ребят уже позади. Впереди — поступление в лучшие вузы страны. Бывшие школьники из Подмосковья пригласили на обед губернатора Андрея Воробьева и рассказали ему, чего ждут от будущего.

Новые врачи региону нужны

Семнадцатилетний Даниил из Волоколамска признался: он всегда мечтал связать свою жизнь с медициной. Долго готовился к выпускным экзаменам и сдал их отлично, набрав на ЕГЭ по химии почти 100 баллов.

«В одном задании совершил ошибочку. Но в целом средний проходной балл очень хороший, и я должен проходить на бюджет. Но я подстраховался. Я, кстати, очень рад, что у нас есть целевое обучение, и подписал договор на всякий случай», — рассказал парень в разговоре с губернатором.

Даниил поделился, что экзамен в этом году был по-настоящему суровым — пришлось над ним попотеть.

Поступить парень сможет и в Подмосковье: в МГИМО в этом году открывается кафедра «Лечебное дело». Часть студентов будет учиться на целевой основе.

Работать в Московской области они смогут в современных клиниках. Новая сейчас строится в Красногорске, пояснил Андрей Воробьев.

«Мы строим большую детскую клинику в Красногорске. Современная, 18 профилей. Мы ее сдадим в 2024 году, где-то в середине года. Это суперклиника, и вообще, большая программа у нас сейчас по строительству именно современных госпиталей, стационаров. В том числе в Балашихе — это следующий большой запрос, чтобы там все было на должном уровне. Мы вас ждем, далеко не уезжайте от нас», — подчеркнул глава Подмосковья.

Будущее для ребят из ЛДНР и Украины

Путевку в жизнь, сдав экзамены, получили не только подмосковные школьники, но и ребята из ДНР, ЛНР и Украины.

Шестнадцатилетний Егор приехал в Люберцы из Макеевки. Для него жить в Подмосковье не в новинку: восемь лет назад, когда начались военные действия, он уже приезжал сюда, потом вернулся. Поэтому вопрос, куда ехать в эвакуацию, для него не стоял.

«Раньше я приезжал, когда начинались военные действия, и в целом очень понравилось, но домой, конечно, хотелось больше. Когда все утихло, я вернулся. Но потом все снова обострилось, и вот уже третий месяц я здесь. [Учился здесь] в Люберцах, [класс принял] дружелюбно», — поделился подросток и рассказал, что хочет поступить в МГАФК.

Не российский паспорт — не проблема для работы в Московской области. Получить все нужные документы ребята уже могут в специальном центре в Одинцове, рассказал Андрей Воробьев.

«Мы в Одинцове открыли специальный центр, смысл заключается в том, что в одном месте ты компактно можешь сдать все документы, получить необходимый статус — паспорт, вид на жительство, еще есть разные опции, временное проживание, — и дальше тебе этот документ уже позволяет смело реализовать себя во всех направлениях. Поэтому поезжайте туда. Максимальную поддержку окажем. Делаем так, что все системно там. Чтобы наше участие там не нужно было. Что касается документов, огромный запрос сейчас на это. У нас в первый месяц, наверное, приехали порядка 10 тысяч, сейчас уже больше 30 тысяч людей, которые нуждаются в получении документов для медицины, образования, работы», — рассказал губернатор Московской области.

Первые взрослые решения

Поиск своего призвания — особенно острая проблема для вчерашних выпускников. Ребята спросили у губернатора, как найти себя. Андрей Воробьев в ответ поделился личным опытом.

«Я согласен, что не всегда ты можешь с первого дня выбрать себе специальность. Все равно это поиск, по крайней мере у меня так было. Я поступал на инженера-металлурга, а закончил маркетинг и экономику. Потом изучал менеджмент. Тогда был очень модный факультет, он и сейчас актуален, это „Композиционные материалы и порошки“. Все, что с этим связано, самые инновационные материалы. Я начинал там, потом в армию ушел и пришел в 1989 году уже в другую страну, так получилось. И уже появилась рыночная экономика, книги, нужны были другие знания. Я понял, что я не инженер, гуманитарием был всегда», — признался глава Московской области.

Для студентов сейчас масса возможностей зарабатывать без отрыва от учебы. Работа, конечно, непростая, но для молодого человека прибыльная. Первые подработки учат юношей и девушек рационально подходить к деньгам, отметил губернатор Воробьев.

«Мы все были студентами, с разных позиций начинали. Кто-то сторожил, кто-то разгружал, кто-то сейчас может программы писать, кто-то креатив придумывает. Зависит от каждого человека. Кто что хочет, может себе организовать, сегодня есть масса возможностей. Буквально на прошлой неделе открывали новые рестораны „Вкусно — и точка“. Огромный набор идет. Многие ребята, кстати, начинали там работать с 16-17 лет. Понятно, что работа непростая, темп приличный, но многие там адаптируются и продвигаются. Возможности, как и прежде, разные, просто их находит тот, кто ищет», — подытожил Андрей Воробьев.