Подмосковье 26 мая 2023, 11:37 Свыше 40 тысяч школьников из Подмосковья воспользуются социальным сертификатом на туристические поездки в 2023 году Министерство культуры и туризма МО

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Подмосковье заняло первое место среди регионов по количеству школьников, отправившихся в поездки по социальным сертификатам. В этом году количество доступных для детского туризма объектов увеличат в два раза.

Подмосковье стало первые регионов в России, где госуслугу «поездки школьников по социальным сертификатам» перевели в онлайн-формат, рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина. Она добавила, что в прошлом году по программе совершили поездки свыше 22 тысяч детей.

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«В течение 2023 года количество ребят, участвующих в проекте, увеличится практически в два раза и превысит 40 тысяч. Более 280 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов в этом году будут направлены на поддержку работы по организации путешествий для юных жителей региона», — сказала она.

Школьники смогут побывать в разных туристических местах региона. В прошлом году самыми популярными из них стали Коломенский кремль, усадьба Абрамцево, Звенигородский государственный музей-заповедник, музейный выставочный комплекс «Новый Иерусалим», Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь и Свято-Троицкая Сергиева лавра. Всего по социальному сертификату школьникам доступно более 100 мест.

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