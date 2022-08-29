Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль «Славянское подворье» в Подольске

Фестиваль «Славянское подворье» прошел в Подольске. Он состоялся в 13-й раз на Певческом поле в Дубровицах и собрал свыше 40 тысяч гостей. Об этом сообщили в Минкультуры Подмосковья.

Лауреаты всероссийского конкурса «Троицкие обереги» выступили на сцене фестиваля, а его хедлайнерами стали ансамбли «Ватага» из Брянска и «Садко» Московской областной филармонии. Всего мероприятие собрало 17 коллективов из девяти регионов страны и 32 — из Подмосковья.

Также на фестивале работали тематические площадки, фуд-корты, выставки, прошли мастер-классы и ярмарки. Одним из запоминающихся событий стал хоровод, в котором поучаствовали свыше 200 человек.

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