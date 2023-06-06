Подмосковье 06 июня 2023, 13:00 Свыше 40 километров линий электропередачи построили в Подмосковье с начала марта Мособлэнерго

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Свыше 40 километров воздушных и кабельных линий электропередачи построили в Подмосковье с начала марта. Работы проводит специалисты «Мособлэнерго». Всего до конца сентября они построят 48 километров ЛЭП.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, компания построит 26 километров воздушных и 22 километра кабельных линий. Так, ими уже обеспечили ДНТ «Бутово» в Ленинском округе, СНТ «Березка», «Метрополитен» и «Дружба» в Орехово-Зуеве, СНТ «Родники» в Раменском городском округе и другие населенные пункты.

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Кроме того, в Подмосковье отремонтируют старые и построят новые электросетевые объекты. С марта уже было возведено 26 и реконструировано 23 трансформаторные подстанции, заменено 24 километра изолированных проводов и расчищено 10 гектаров зон ЛЭП.

Глава ведомства Александр Самарин рассказал, что программа повышения надежности электроснабжение реализуется с 2021 года по поручению губернатора. Работы проводят в местах, где было выявлено больше всего обращений от жителей. В этом году она охватит 26 городских округов. Среди них Раменский, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Одинцово и другие округа.

Специалисты компании заменят 557 опор ЛЭП и 81 километр кабеля, отремонтируют оборудование 35 подстанций, реконструируют 26 и построят 30 трансформаторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выслушал доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

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