Подмосковье 08 июня 2023, 09:39 Свыше 4 тысяч подростков прошли опрос о недостающих пространствах в городах Подмосковья Фотограф: Дмитрий Самбуров / Пресс-служба УПР в МО

Читать 360tv в

Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Мишонова провела опрос среди школьников 12-17 лет. Они рассказали о том, чего им не хватает в городах. В опросе приняли участие около четырех тысяч человек.

Результаты опроса показали, что школьникам особенно важны экстремальные виды спорта, личностный рост, пространства для занятий и общения с друзьями.

Реклама

По словам омбудсмена, 37% ребят рассказали, что хотели бы, чтобы в городах появились территории личностного роста, где можно проконсультироваться с психологом, коучем или наставником.

«Чаще всего ребята отмечали, что им хотелось бы, чтобы в их городах было больше бесплатных спортивных клубов для занятий экстремальными видами спорта (39%) — скалолазанием, спортивным ориентированием, спортивным туризмом, рафтингом, скейтбордингом, пара- или дельтапланеризмом, вейкбордингом, серфингом, BMX, картингом и другими», — сказала Мишонова.

Также 36% опрошенных проявили желание на создание подростковых коворкингов, где можно будет заниматься на ноутбуке, читать и играть в настольные игры. Еще 35% отметили важность творческих мастерских, а девушки заявили о необходимости бесплатных танцевальных студий.

Востребованными пространствами также оказались бизнес-инкубаторы для подростков, где молодежь могла бы разрабатывать бизнес-планы и получать необходимые навыки для их реализации. Также они хотели бы иметь возможность бесплатно заниматься в клубах единоборств, посещать лекции, а также исторические и военно-патриотические клубы.

Опрос прошел весной этого года на школьном портале Подмосковья. В нем участвовали свыше четырех тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 417 школьных стадионов. Власти региона договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей даже во время каникул.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».