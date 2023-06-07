Подмосковье 07 июня 2023, 17:15 Жителям Подмосковья открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов — Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал об открытии школьных стадионов для жителей Пресс-служба губернатора Московской области

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Школьные стадионы Подмосковья открыли для занятий спортом жителям городских округов. Как объяснил в ходе обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев, летом эти спортивные объекты простаивали, поэтому власти региона договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей

Сейчас жители Подмосковья могут прийти для занятий спортом на 417 стадионов. Губернатор поблагодарил директоров школ за то, что они пошли навстречу.

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«Школьный стадион часто работает в дневное время, вечером реже, а летом часто не работает. 417 школьных стадионов мы открыли для жителей. Спасибо директорам, которые приняли это предложение и дали большему количеству людей возможности заниматься спортом», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что работа по модернизации спортивной инфраструктуры в Подмосковье продолжится. Все устаревшие площадки и стадионы отремонтируют для удобства людей.

«Чехов, Ступино, Балашиха, Королев — везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы будем реализовывать дальше, а также наполнять спортивный календарь», — заявил Андрей Воробьев.

Отдельно глава Московской области поблагодарил известных спортсменов за их вклад в развитие детского спорта в регионе. Он отметил вклад Вячеслава Фетисова, открывшего Хоккейную академию в Домодедове и сообщество олимпийских чемпионов, которые не только играют с юными жителями Подмосковья, но и общаются после каждого матча.

«Такой же проект реализуется и в футболе, и Игорь Акинфеев, и Александр Овечкин — хочу тоже вас отметить и поблагодарить. Вы делаете очень важное дело огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы», — добавил Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что такое отношение помогает детям стремиться к новым высотам и воплощать свои мечты в жизнь.