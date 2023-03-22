Подмосковье 22 марта 2023, 14:57 Свыше 4 тысяч многодетных семей Подмосковья бесплатно получат земельные участки в 2023 году Министерство имущественных отношений Московской области

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Еще 27 земельных участков передадут в собственность 11 округов Подмосковья для многодетных семей. Это свыше 500 гектаров земли в Дубне, Клину, Наро-Фоминске, Королеве и других муниципалитетах. Их получат более четырех тысяч семей.

Как рассказала зампред правительства Подмосковья Анна Кротова, с начала реализации закона в Подмосковье обеспечили землей 33,4 тысячи многодетных семей. Из них 2718 получили участки в прошлом году, это 135% от запланированного объема.

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«Чтобы оказать помощь муниципалитетам, имеющим дефицит земель, Миноблимущество совместно с Центром земельно-имущественного комплекса Московской области осуществляет подбор и передачу земельных участков из областной собственности в муниципальную», — сказала она.

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Глава Минимущества Наталья Адигамова добавила, что для этих целей подобрали еще 1805 гектара участков, которые сейчас находятся в согласовании.

«Ежегодно органами местного самоуправления обеспечиваются землей более двух тысяч многодетных семей, этот год не исключение. Муниципалитеты на постоянной основе проводят масштабную работу по подбору и формированию новых земельных участков для семей с тремя и более детьми. С начала года землю получили порядка 200 семей», — добавила она.

Лидерами по этой работе в 2023 году стали Электросталь, Протвино, Черноголовка, Серпухов и другие округа.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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