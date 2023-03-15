Подмосковье 15 марта 2023, 17:24 Свыше 38 тысяч предпринимателей Подмосковья зарегистрировались в сервисе импортозамещения

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Предпринимателям Подмосковья напомнили о сервисе импортозамещения, который помогает найти нужных партнеров. Он доступен на инвестпортале региона, рассказали в Мининвесте области.

Экосистема была создана Минпромторгом, «Газпромбанком», Фондом развития промышленности и Агентством технологического развития. В сервисе предприниматели могут разместить предложения о поставке-продукции, направить бизнес-предложение или оставить запрос на приобретение товаров без участия посредников. Им уже воспользовались свыше четырех тысяч заказчиков, а число поставщиков достигло 38 тысяч.

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Подмосковье активно помогает компаниям, которые занимаются импортозамещением. Так, для них доступны разные субсидии и займы.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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