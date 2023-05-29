Подмосковье 29 мая 2023, 14:24 Свыше 35 тысяч школьников сдали ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Единый государственный экзамен по русскому языку прошел в Подмосковье. Его написали свыше 35 тысяч выпускников.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что экзамен по русскому языку является обязательным. Для его проведения оборудовали 290 пунктов.

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«Все пункты оборудованы по стандарту, в них присутствовали 917 общественных наблюдателей. Дополнительно за ходом проведения экзамена вели наблюдение 575 онлайн — наблюдателей. Испытания прошли штатно, без нарушений», — добавили в Минобразования.

Результаты экзамена появятся не позднее 16 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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