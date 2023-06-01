01 июня 2023, 14:25
Свыше 34 тысяч выпускников написали ЕГЭ по математике в Подмосковье
Единый государственный экзамен по математике прошел в Подмосковье 1 июня. Его написали свыше 34 тысяч выпускников.
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, количество сдающих профильную и базовую математику разделилось почти поровну, с небольшим перевесом в пользу первой.
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«Профильную математику сдавало 17 тысяч выпускников, базовую чуть больше — 17,5 тысячи ребят», — рассказали в министерстве.
В регионе работали 292 пункта проведения экзамена. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья организовали 25 мест на дому и один — в медицинском учреждении.
На написание базового экзамена выделяются три часа, профильного — 3 часа и 55 минут. Результаты опубликуют не позднее 19 июня.
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