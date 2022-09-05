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Подмосковье

05 сентября 2022, 17:22

Свыше 34 тысяч участников «Активного долголетия» бесплатно посетили экскурсии в Подмосковье с начала года

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Участники «Активного долголетия» продолжают ездить в экскурсии по Подмосковью. С начала года их посетили 34 тысячи человек. Об этом сообщила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Вице-губернатор сообщила, что для членов клуба организовали свыше трех тысяч пешеходных и автобусных экскурсий. За лето их посетили почти 11 тысяч пенсионеров.

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Клуб проводит поездки каждую неделю. Это посещение исторических, природных, архитектурных и религиозных достопримечательностей. Самыми популярными направлениями стали Коломна, Истра и Одинцово. Охотней всего посещали Новоиерусалимский мужской монастырь, музей-заповедник «Коломенский кремль», Свято-Троицкая Сергиева лавра и другие достопримечательности.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о высоком запросе у жителей региона на благоустройство городов. Особенно он выделил преображение лесопарков.

Пенсионеры

Экскурсии

Активное долголетие

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