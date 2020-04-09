09 апреля 2020, 17:16
Свыше 3000 инфекционных коек уже подготовили в Подмосковье для пациентов с COVID-19
В Подмосковье полностью готовы уже более трех тысяч инфекционных коек для пациентов с коронавирусом. А свыше тысячи из них специально переоборудовали для лечения людей с COVID-19.
Об этом в прямом эфире «360» рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина. Она добавила, что вскоре в регионе развернут еще столько же коек, а затем эту работу при необходимости продолжат.
На стационарном лечении находятся около 150 пациентов, из них в тяжелом состоянии около 20. Это те, кто госпитализирован и подключен к аппаратам искусственной вентиляции легкихИрина Шилкина.
Прежде всего в ИВЛ нуждаются все пациенты с тяжелой формой пневмонии. Сегодня, по словам Ирины Шилкиной, аппаратов в Московской области хватает, дефицита нет.
Все инфекционные койки строго имеют проточно-вытяжную вентиляцию, которая оборудована отдельно для каждого бокса.