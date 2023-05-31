Подмосковье 31 мая 2023, 16:21 Свыше 300 жителей Подмосковья приняли участие в земельных торгах за неделю Комитет по конкурентной политике Московской области

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За неделю в Подмосковье состоялась 119 земельных торгов. В них приняли участие 333 человека, среднее количество претендентов на лот составило четыре.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политики Подмосковья, одним из самых популярных лотов стал участок под строительство дома в Ленинском округе. Его стартовая стоимость увеличилась в 47 раз — до 96 миллионов рублей в год. Земля находится в Видном в 8,04 километра от МКАД

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Чтобы принять участие в торгах, жители должны зайти на портал ЕАСУЗ. Там они могут выбрать подходящий участок по цене и расположению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.

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