Важное 26 мая 2023, 16:00 Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов в Подмосковье

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Подмосковье запланировало досрочно завершить оба этапа программы по расселению аварийных домов. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил в эфире телеканала «Россия 24». Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.

«Аварийный фонд, к сожалению, есть, и картина там печальная. У нас есть первая программа с аварийным жильем, признанным таким до 2017 года, и вторая — с признанным до 2022-го. Наша задача — досрочно закончить и одну, и вторую», — сообщил Воробьев.

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Программа расселения жителей аварийных домов в Подмосковье разделена на два этапа. Первый из них должен был завершиться в 2025 году, однако это произойдет уже в 2023-м.

К этому сроку новыми квартирами обеспечат около 23,9 тысячи жителей, а на втором этапе — еще более 22 тысяч в 40 городских округах.

Каждый, кто живет в безнадежно устаревшем жилье, хочет как можно быстрее переехать в комфортную квартиру. Мы выдаем сертификат, который разрывает границы. Андрей Воробьев

Денежный сертификат, внедренный в Подмосковье, позволяет тем, кто не хочет ждать строительства нового дома для переселенцев, выбрать его в качестве меры поддержки и самостоятельно приобрести квартиру на доступную сумму.

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