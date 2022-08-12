Свыше 300 строек началось в Подмосковье с января

Главгосстройнадзор подвел итоги года в преддверии Дня строителя. С начала года в Подмосковье начали строительство 320 объектов, из которых 90 — жилых, 70 — коммерческих, 56 — социальных и 104 иных домов. Об этом рассказал глава ведомства Артур Гарибян.

Глава ведомства рассказал, что Главгосстройнадзор активно переводит услуги в цифровой формат и старается упростить коммуникацию бизнеса и власти. Так, свыше 96% субъектов уже подключились к «Госуслугам», а сроки рассмотрения документов сократились на 73%.

«Кроме того, мы создали чат для диалога предпринимателей с органами контроля, где напрямую, максимально быстро решаем многие вопросы», — рассказал министр.

Продолжают развивать и мобильное приложение. Так, ведомство обновило сервис «Подмосковные стройки» на портале «Добродел». Это позволило пользователям быстрее получать информацию об аварийных зданиях и недостроях. Всего с начала года оцифровали 1689 таких объектов.

По словам Артура Гарибяна, хорошие результаты показала новая практика «Невидимый надзор». По которой проверки подготовительного этапа строительства проводятся заочно — при помощи квадрокоптеров.

Всего с начала года инспекторы ведомства провели 2099 проверок на стройках области и 2275 профилактических визитов, из которых 1439 в формате консультаций. Также было предотвращено 462 самовольных строек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об ускорении строительства в Подмосковье на 50%. С начала года в эксплуатацию ввели более 7,7 миллиона квадратных метров жилья.