Свыше 300 предпринимателей получат гранты в Подмосковье до конца года | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 10:48 Свыше 300 предпринимателей получат гранты в Подмосковье до конца года

Читать 360tv в

Итоги конкурса грантов для социальных и молодых предпринимателей подвели в Подмосковье. Поддержку получат свыше 300 владельцев бизнеса, рассказала зампред правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Она напомнила, что в Подмосковье работает ряд мер поддержки бизнеса. В этом году ее получат 239 социальных и 76 молодых предпринимателей. Общая сумма грантов составит 155,2 миллиона рублей.

Реклама

Екатерина Зиновьева добавила, что в регионе в социальной сфере работает свыше 790 организаций. Из них около 200 зарегистрировали свой статус в этом году.

Реклама

Социальный предприниматель Алсу Баскакова рассказала, что подать заявку на получение гранта было несложно. Это можно было сделать через центр «Мой бизнес».

«Грант планируем потратить на ремонт и покупку оборудования, что позволит нам ввести новые услуги», — рассказала она.

Подтверждать статус социального предприятия необходимо ежегодно. Сделать это можно в электронном виде через «Госуслуги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о строительстве нового корпуса и стадиона в лицее в Бронницах. Это позволит усилить развитие IT-профиля.