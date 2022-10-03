Свыше 30 зданий поставили на кадастр в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 16:04 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 30 зданий поставили на кадастр в Подмосковье за неделю

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За последнюю неделю кадастровый номер получило 31 здание в Подмосковье. Это четыре жилых дома и 27 таунхаусов. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Большинство домов поставили на кадастр в Дмитрове. Это 18 таунхаусов в поселке «Свежий ветер» в деревне Курово. Номер также получили девять загородных домов в деревне Бережки в Подольске, три многоквартирных дома в ЖК «Смарт квартал Лесная отрада» в Красногорске и здание на 656 квартир в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе.

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Постановка дома на кадастровый учет дает возможность собственникам зарегистрироваться по месту жительства, записать детей в сады и школы и прикрепиться к поликлинике.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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