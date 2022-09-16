Свыше 30 водоемов расчистили в Подмосковье по программе «100 прудов и озер» | 360°

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16 сентября 2022, 17:53

Свыше 30 водоемов расчистили в Подмосковье по программе «100 прудов и озер»

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Расчистка и благоустройство водоемов Подмосковья по программе «100 прудов и озер» в этом году завершится в октябре. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

Как сообщил глава ведомства Тихон Фирсов, по заказу округов расчистили 21 водоем. Еще один благоустроят в ближайшие дни. Всего в регионе привели в порядок берега 32 объектов по заказу Минэкологии и четыре — по просьбе Дирекции парков.

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«На 11 прудах планируется дополнительное благоустройство береговых полос. Суммарная площадь расчистки в этой части программы составила почти 30 гектаров, вывезено порядка 1200 кубометров мусора», — подчеркнул министр.

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Ранее Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

Благоустройство

Минэкологии Подмосковья

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