Свыше 30 тысяч жителей Подмосковья бесплатно отдохнули в санаториях с начала года | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 14:27 Свыше 30 тысяч жителей Подмосковья бесплатно отдохнули в санаториях с начала года

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Более 30 тысяч жителей Подмосковья воспользовались бесплатными путевками в санаторий с начала года. Они отдохнули в Краснодарском крае, Крыму и Минеральных Водах. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что еще почти две тысячи льготников поедут в санатории в ближайшее время.

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Бесплатные путевки могут получить федеральные и региональные льготники, дети-инвалиды и их сопровождающие, напомнили в Минсоцразвития области. Узнать подробнее о поддержке можно на «Госуслугах».

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе появится еще один поселок для врачей. Его создадут в Воскресенске.