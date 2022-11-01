Свыше 30 рабочих мест появится на новых складах в Серпухове | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 14:58 Свыше 30 рабочих мест появится на новых складах в Серпухове

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Еще два предприятия откроются в индустриальном парке «Оболенский». Это склад компании по производству упаковок и производственно-складской комплекс фармкомпании, сообщила зампред правительства, глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Компания «УК „СИ-ПИ-СИ“, которая производит упаковку, откроет в индустриальном парке склад. Она уже является резидентом индустриального парка с объемом инвестиций 300 миллионов рублей. Еще десять миллионов вложили в строительство нового здания.

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Фармацевтическая компания «Вифитех» запустит в парке производственно-складской комплекс, на котором смогут трудоустроиться 30 человек. В него инвестировали 40 миллионов рублей, а общий объем вложений в компанию превысил 420 миллионов.

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Екатерина Зиновьева напомнила, что резидентами «Оболенского» уже стали восемь компаний, они создали свыше 1500 рабочих мест. Инвестиции в них превысили пять миллиардов рублей. Всего в регионе работают 63 индустриальных парка, заполняемость которых составила 76%.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.