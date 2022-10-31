Более двух миллионов человек улучшили условия жизни благодаря программе капремонта в Подмосковье | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 14:53 Более двух миллионов человек улучшили условия жизни благодаря программе капремонта в Подмосковье Министр Велиховский: капремонт помог 2,5 млн человек улучшить условия жизни в Подмосковье Телеканал "360"

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С 2014 года программа капремонта многоэтажек в Московской области затронула 15,8 тысячи многоквартирных домов. Условия жизни смогли улучшить 2,5 миллиона человек, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский на совещании губернатора Андрея Воробьева с зампредами.

Велиховский напомнил, что программа капитального ремонта в регионе распланирована до 2049 года и включает более 40 тысяч многоэтажек.

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В Подмосковье практикуют комплексный подход к капитальному ремонту многоэтажек, отметил ранее Андрей Воробьев. Он также поручил создать резерв для экстренного ремонта.

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Из доклада Велиховского также следует, что в подмосковных многоэтажках заменили все лифты старше 25 лет, также отчитался министр. Это первый регион, где заменили весь парк устаревшего лифтового оборудования.

Еще один показатель в сфере ЖКХ, где регион стал лидером, — объем ремонта систем газоснабжения в домах. Только в 2022 году в Московской области установили около 16,5 тысячи датчиков газового контроля.