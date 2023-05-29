Подмосковье 29 мая 2023, 14:23 Свыше 3 тысяч человек посетили фестиваль труда в Чехове Пресс-служба городского округа Чехов

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В Чехове прошел фестиваль труда. На нем местные производители представили свою продукцию под маркой «Сделано в Чехове» и рассказали о вакансиях и условиях труда. Мероприятие посетили свыше трех тысяч человек.

Как рассказали в министерстве трриториальной политики Подмосковья, на ярмарке жители смогли узнать о работе местных предприятий, условиях труда и заполнить анкету для первого собеседования. По словам главы Чехова Григория Артамонова, фестиваль прошел в третий раз.

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«Это прекрасная возможность своими глазами увидеть, руками потрогать и продегустировать продукцию, выпускаемую в округе. Год от года число участников нашего „Фестиваля труда“ увеличивается, и сегодня здесь были представлены более 30 предприятий», — сказал он.

На фестивале прошли мастер-классы, дегустация фермерской продукции и выступление музыкантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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