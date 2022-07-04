Свыше 3 тысяч человек получили кредитные каникулы в Подмосковье весной

Более трех тысяч заемщиков из Подмосковья обратились за кредитными каникулами в период с марта по май. При этом в Москве их оформили 8,7 тысячи человек.

Кредитные каникулы доступны заемщикам, оформившим заем до марта этого года, а также при условии, что доход за прошлый месяц упал в условиях санкций не менее чем на 30%.

Существуют лимиты по суммам кредитных каникул. Это шесть миллионов рублей для ипотеки в Москве и четыре миллиона — в Подмосковье. Если размер кредита больше, можно получить ипотечные каникулы.

В пресс-службе Главного управления Центрального банка по Центральному федеральному округу сообщили, что заемщикам, которые не подходят под требования о кредитных и ипотечных каникулах, доступны программы реструктуризации.

Ранее стало известно, что более двух тысяч компаний получили льготные кредиты в Подмосковье. Кредитные каникулы стали мерой поддержки, реализуемой по поручению губернатора Андрея Воробьева.