Подмосковье 29 марта 2023, 13:28 Свыше 270 жителей Подмосковья приняли участие в земельных торгах за неделю

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За неделю в земельно-имущественных торгах приняли участие 277 жителей Подмосковья. Всего с 20 по 24 марта состоялось 90 аукционов.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике региона, в среднем на один лот претендовали четыре участника. Стартовая цена на один из них в ходе торгов выросла более чем в 25 раз. Это участок под строительство дома в Ногинске, который арендуют за 14 миллионов рублей в год.

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Узнать подробнее обо всех лота жители могут на портале ЕАСУЗ.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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