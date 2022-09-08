Свыше 27 тысяч доноров из Подмосковья получили увеличенную выплату | 360°

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Свыше 27 тысяч доноров из Подмосковья получили увеличенную выплату

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Ежегодную выплату донорам в увеличенном размере получили свыше 27,5 тысячи жителей Подмосковья. В этом году их сумма составила 16 тысяч рублей. Об этом сообщила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

«Почетным донорам Подмосковья предоставляется бесплатный проезд, а также ежемесячная компенсация за коммунальные услуги в размере 50% тем, кто получает пенсию», — добавила вице-губернатор.

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Выплату могут получить владельцы знака «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», напомнили в Минсоцразвития Подмосковья. Для этого нужно подать документы в МФЦ.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные больницы получили 1,3 тысячи новых аппаратов за лето.

Выплаты в России

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