Подмосковье 31 мая 2023, 17:54 Свыше 260 аварийных деревьев опилили в Подмосковье с начала года ГУСТ МО

Читать 360tv в

Свыше 260 сухостойных деревьев спилили в Подмосковье с начала года. Всего в этом году выявили 610 растений, подлежащих и опиловке.

Как рассказали в Главном управлении содержание территории Подмосковья, сезонная опиловка необходима для обеспечения безопасности жителей, особенно в период непогоды и сильных ветров.

Реклама

Как отметила глава ведомства Светлана Алипова, с начала года в регионе опилили 268 аварийных деревьев. Больше всего работ выполнили в Шатуре — это 26 объектов. В Серпухове удалили 24 дерева, а в Воскресенский привели в порядок 17.

«Сезон начался в апреле, и в первую очередь муниципалитетам необходимо было удалить совершенно сухие деревья с самым высоким приоритетом, стоящие под углом наклона к поверхности земли менее 45 градусов и помеченные красной краской, — сказала глава ГУСТ.

Она добавила, что сезон опиловки продлится все лето.

Ранее губернатор Андрей Воробьев выслушал доклад главы Мытищ Юлии Купецкой о благоустройстве в округе. Она рассказала, что до конца года там обновят 70 мест. Среди них парки Тайнинский, Стрекалова, Ветеранов и Мира, пять скверов, дворы и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».