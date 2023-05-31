Важное 31 мая 2023, 12:29 «Важный и опорный округ». Воробьев — о масштабных переменах в Мытищах Андрей Воробьев назвал важные направления развития в Мытищах

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Свыше 70 мест благоустроят в Мытищах до конца года. Среди них парки Тайнинский, Стрекалова, Ветеранов и Мира, пять скверов, дворы и не только. Об этом глава городского округа Юлия Купецкая рассказала во время рабочей встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Благоустройство 71 места запланировали к 400-летию Мытищ. Вместе с тем в 2023 году в городском округе откроют две школы, шесть детских садов и завершат два крупных дорожных проекта.

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Уже началось благоустройство центрального парка в Мытищах — там появятся новые детские площадки и малые архитектурные формы.

Проект благоустройства парка Ветеранов в Мытищах Проект благоустройства парка Ветеранов в Мытищах

«Мытищи — очень важный опорный округ в Московской области. Вместе с вами мы часто встречаемся там с жителями, общаемся и знаем, насколько важна транспортная инфраструктура, важно все, что касается каждодневной жизни человека, — здравоохранение, капитальный ремонт школ», — отметил губернатор.

Школы и детские сады

В этом году в Мытищах откроют шесть детских садов, где создадут 1,3 тысячи мест, две школы для 1,6 тысячи учеников и пристройку к школе № 6.

В Мытищах традиционно достойный высокий уровень образования. Андрей Воробьев

Кроме того, в этом году отремонтируют три школы и два детских сада, обустроят два школьных стадиона.

В последующие два года в Мытищах откроют еще восемь школ и 10 детских садов.

Инвестиции и рабочие места

В прошлом году экономика в Мытищах привлекла инвестиции почти на 65 миллиардов рублей, что на 27% больше, чем годом ранее.

В результате в городском округе появилось свыше шести тысяч новых рабочих мест.

Вы всегда уделяете внимание экономике, а это промышленность, перерабатывающая отрасль, предприниматели. Очень важно делать все, чтобы появлялись новые компании. Андрей Воробьев

Сейчас в Мытищах на сопровождении еще 23 новых инвестиционных проекта. У двух из них запуск производства наметили на 2023 год. Это «Московская пивоваренная компания» и предприятие «Тракс».

«Все это нужно для занятости и экономического эффекта, который позволяет нам, в свою очередь, решать проблемы жителей», — подчеркнул губернатор.

Медицина

В прошлом году открыли поликлинику в жилом комплексе «Ярославский» и кабинет врача в жилом комплексе «Афродита». В 2023-м — детскую и взрослую поликлинику в «Пироговской Ривьере».

Строительство поликлиники в поселке Пироговском планируют завершить раньше срока — в этом году. Она сможет принимать по 200 пациентов в смену.

«Основной вопрос — привлечение медицинских специалистов. С 2022 года и по настоящее время мы трудоустроили 98 врачей — это уже положительный баланс с учетом тех, которые ушли. И в этом году мы ожидаем 25 человек, которые проходят целевое обучение в медицинских учреждениях», — рассказала Купецкая.

Расселение аварийных домов

Мытищи — первый городской округ Подмосковья, где началась реновация.

«По тем договорам, которые заключим в ближайшее время, у нас еще 52 многоквартирных дома будет расселено. По программе реновации у нас был самый первый проект в Подмосковье», — отметила Купецкая.

В прошлом году в Мытищах расселили шесть ветхих домов — новым жильем обеспечили 58 семей.

«На текущий год — 20 аварийных домов, а это 317 семей, 20 из которых мы уже переселили. Поэтому эта программа важна для нас», — заключила Юлия Купецкая.

Дорожные проекты

Сегодня в Мытищах реализуют четыре крупных дорожных проекта, два из которых завершат в этом году.

В сентябре откроют движение по дороге Осташковское шоссе — деревня Ульянково. Вместе с тем планируют раньше срока достроить часть дорожного полотна Мытищинской хорды.

На 2024-й наметили завершение реконструкции Пироговского шоссе — его расширят до четырех полос на участке от Волковского шоссе до хорды Виноградово — Болтино — Тарасовка.

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