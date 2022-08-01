Свыше 2,6 тысячи детей отдохнули по программе школьного туризма в Подмосковье

Программой школьного туризма воспользовались более 2,6 тысячи детей в Подмосковье. Это учащиеся 5-9 классов, рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

«Уже свыше 2,6 тысячи учащихся 5-9-х классов школ Подмосковья совершили поездки в рамках программы школьного туризма. На сегодняшний день наш регион — единственный регион, реализующий данную программу», — сказала вице-губернатор.

На школьные поездки в Подмосковье выделили почти 102 миллиона рублей из федерального бюджета и 41 миллион — из регионального. В путешествия смогут отправиться более 20 тысяч человек. Проект реализован Министерством культуры и туризма, а также Министерством образования региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 1 сентября в области откроют как минимум 12 новых школ.