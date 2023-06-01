Подмосковье 01 июня 2023, 14:53 Свыше 25 тысяч семей из Подмосковья получили выплату на новорожденных с начала года Министерство социального развития Московской области

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Более 25 тысяч семей из Подмосковья получили выплату на новорожденного с начала года. Общая сумма поддержки превысила 502 миллиона рублей. Эти средства родители могут потратить на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за ребенком.

Более 25 тысяч семей из Подмосковья получили выплату на новорожденного. Общая сумма поддержки превысила 502 миллиона рублей. Эти средства родители могут потратить на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за ребенком.

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Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, выплаты предоставляют единовременно при рождении ребенка. Семья может выбрать поддержку виде 20 тысяч рублей или набора «Я родился в Подмосковье».

«Услуги направлены на создание комфортных условий для тех, кто стал родителями. Так, с начала этого года денежную выплату на сумму 502 миллионов рублей получили 25 тысяч семей с новорожденными в Подмосковье», — сообщила глава ведомства Людмила Болатаева.

Заявление на получение выплаты можно подать на «Госуслугах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.

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