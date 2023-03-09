Подмосковье 09 марта 2023, 09:34 Свыше 25 тысяч декалитров шотландского виски произвели в Подмосковье с начала года

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Группа компания «Руст» производит шотландский виски под маркой Darrow в Балашихе. В этом году там выпустили свыше 25 тысяч декалитров напитка. Об этом рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Проект по локализации производства в области реализовали в прошлом году. До этого напиток привозили из Шотландии. В проект инвестировали свыше 17,5 миллиона рублей. По словам Филимонова, до конца 2023 года компания планирует произвести свыше 200 тысяч девятилитровых коробок виски.

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«При этом импортозамещение позволило производителям сократить расходы по логистике. В результате напиток не уступает по качеству зарубежному аналогу, зато стоимость продукта на прилавке уменьшилась почти в два раза», — добавил он.

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Группа компаний «Руст» провела большую работу по выбору поставщика дистиллята и дегустациям среди барменов и покупателей. Линейку импортозамещающей продукции планируют расширить. Так, на заводе «Парламент Продакшн» уже выпустили первую партию джина.

ГК «Руст» — один из крупнейших производителей и дистрибуторов алкогольных напитков в стране. Шотландский виски Darrow доступен в России в федеральных торговых сетях.

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