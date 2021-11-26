Свыше 22 млн рублей поддержки выплатили рыбохозяйственному комплексу Подмосковья за 2021 год

Предприятия по выращиванию рыбы в Московской области получили более 22 миллионов рублей поддержки с начала года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

«В рамках поддержки и развития рыбохозяйственного комплекса на территории Московской области за 11 месяцев текущего года предоставлены субсидии на поддержку производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала в размере, превышающем 22 миллиона рублей. Поддержку получили девять сельхозтоваропроизводителей региона», — сказал Сергей Воскресенский.

Господдержку рыбохозяйственному комплексу в Подмосковье начали осуществлять с 2013 года. За это время объемы производства товарной рыбы выросли на 134%. Число предприятий, осуществляющих прудовое рыбоводство, увеличилось с 13 до 25.

Министр уточнил, что благодаря господдержке предприятий региона удастся достигнуть целевого показателя 2021 года по производству продукции в объеме 5,3 тысячи тонн.