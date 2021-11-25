facebook_pixel
    25 ноября 2021, 12:17

    Более 500 коров из Дании закупила агрофирма в Клину

    «Агрофирма «Елгозинское» в Клинском округе закупила в Дании 510 племенных коров

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    «Агрофирма «Елгозинское», расположенная в Клинском городском округе, закупила в Дании 510 голов высокоудойных племенных коров. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

    Более 500 коров из Дании закупила агрофирма в Клину

    «Оздоровление поголовья крупного рогатого скота от разного рода болезней, в частности, от вируса лейкоза на территории Московской области является важной задачей. Так, в рамках обновления и улучшения качества продуктивности 510 голов высокоудойных племенных коров закупило предприятие «Агрофирма «Елгозинское». Первая партия в количестве 272 голов уже прибыла в хозяйство», — отметил Воскресенский.

    Все прибывшие животные проходят обязательный 30-дневный карантин, уточнил министр.

    Более 500 коров из Дании закупила агрофирма в Клину | Изображение 1

    «После всех необходимых карантинных мероприятий будет принято решение о соединении животных с основным молочным стадом хозяйства. Вторая партия племенного скота прибудет на предприятие до конца года», — добавил Сергей Воскресенский.

    Ранее Минсельхоз сообщал, что на племенной завод «Барыбино» городского округа Домодедово завезли крупный рогатый скот из Чехии. Все животные клинически здоровы и переведены в основное стадо.