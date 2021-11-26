Свыше 90 тысяч тонн овощей собрали в подмосковных теплицах в 2021 году

91,5 тысячи тонн овощей собрали с начала года в тепличных организациях Московской области. Больше всего было выращено огурцов и томатов, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

«На сегодняшний день валовый сбор овощей закрытого грунта в хозяйствах Подмосковья составляет 91,5 тысячи тонн. Огурцов произведено более 58,2 тысячи тонн, томатов — 32,4 тысячи тонн, прочих овощных культур — порядка 1 тыс. тонн», — сказал Воскресенский.

В теплицах Подмосковья в 2021-м собрано более чем на 8,2 тысячи тонн овощей больше, чем за прошлый год, уточнил министр.

Лидерами по производству тепличных овощей стали «Агрокультура Групп» из городского округа Кашира, «Луховицкие овощи», «Иванисово» из Электростали, теплицы предприятия «Аграрное» в Орехово-Зуеве, а также одинцовские «Матвеевское» и «Агроном».

Ранее Минсельхоз сообщал, что в рейтинге регионов РФ по валовому сбору овощей в зимних теплицах Подмосковье занимает 2-е место.