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    26 ноября 2021, 11:06

    Свыше 90 тысяч тонн овощей собрали в подмосковных теплицах в 2021 году

    Тепличные организации Московской области собрали 91,5 тысячи тонн овощей с начала года

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    91,5 тысячи тонн овощей собрали с начала года в тепличных организациях Московской области. Больше всего было выращено огурцов и томатов, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

    Свыше 90 тысяч тонн овощей собрали в подмосковных теплицах в 2021 году

    «На сегодняшний день валовый сбор овощей закрытого грунта в хозяйствах Подмосковья составляет 91,5 тысячи тонн. Огурцов произведено более 58,2 тысячи тонн, томатов — 32,4 тысячи тонн, прочих овощных культур — порядка 1 тыс. тонн», — сказал Воскресенский.

    В теплицах Подмосковья в 2021-м собрано более чем на 8,2 тысячи тонн овощей больше, чем за прошлый год, уточнил министр.

    Свыше 90 тысяч тонн овощей собрали в подмосковных теплицах в 2021 году | Изображение 1

    Лидерами по производству тепличных овощей стали «Агрокультура Групп» из городского округа Кашира, «Луховицкие овощи», «Иванисово» из Электростали, теплицы предприятия «Аграрное» в Орехово-Зуеве, а также одинцовские «Матвеевское» и «Агроном».

    Ранее Минсельхоз сообщал, что в рейтинге регионов РФ по валовому сбору овощей в зимних теплицах Подмосковье занимает 2-е место.