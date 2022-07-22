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    22 июля 2022, 11:47

    Свыше 22 миллионов «кубов» строительного мусора переработали в Подмосковье за полгода

    Александра Перепечаева

    Комплексы по переработке строительных отходов приняли более 22 миллионов кубометров мусора за полгода. Итоги шести месяцев подвел министра экологии Подмосковья Тихон Фирсов.

    Свыше 22 миллионов «кубов» строительного мусора переработали в Подмосковье за полгода

    Реформу переработки строительного мусора в области начали в феврале. Ее целью стала борьба с несанкционированными свалками и переработка отходов. Глава Минэкологии рассказал, как реализуется работа в Подмосковье.

    Сейчас в Подмосковье действуют 15 комплексов по переработке смешанных строительных отходов, а также 65 объектов утилизации отходов по отдельным фракциям

    Тихон Фирсов

    Одним из новшеств в сфере стала легализация перевозок мусора с регистрацией в системе «Электронный талон». Им уже воспользовались более пяти тысяч человек. Это транспортировщики, отходопроизводители и комплексы переработки.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развитие видеонаблюдения поможет обеспечить правопорядок в Подмосковье.