Свыше 22 миллионов «кубов» строительного мусора переработали в Подмосковье за полгода

Комплексы по переработке строительных отходов приняли более 22 миллионов кубометров мусора за полгода. Итоги шести месяцев подвел министра экологии Подмосковья Тихон Фирсов.

Реформу переработки строительного мусора в области начали в феврале. Ее целью стала борьба с несанкционированными свалками и переработка отходов. Глава Минэкологии рассказал, как реализуется работа в Подмосковье.

Сейчас в Подмосковье действуют 15 комплексов по переработке смешанных строительных отходов, а также 65 объектов утилизации отходов по отдельным фракциям Тихон Фирсов

Одним из новшеств в сфере стала легализация перевозок мусора с регистрацией в системе «Электронный талон». Им уже воспользовались более пяти тысяч человек. Это транспортировщики, отходопроизводители и комплексы переработки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развитие видеонаблюдения поможет обеспечить правопорядок в Подмосковье.