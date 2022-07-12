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    12 июля 2022, 13:39

    Развитие видеонаблюдения поможет обеспечить правопорядок в Подмосковье — Воробьев

    Анастасия Аброськина, Оксана Кириллова

    Еще больше видеокамер, следящих за порядком во дворах, на улицах и в парках, появится в Подмосковье. Их устанавливают по программе «Безопасный регион». На встрече с силовыми структурами губернатор Андрей Воробьев указал на важность ее продолжения.

    Развитие видеонаблюдения поможет обеспечить правопорядок в Подмосковье — Воробьев | Изображение 1

    По словам главы Подмосковья, запрос на эту программу, как и прежде, большой.

    «Лето — особый сезон для Подмосковья. Большая нагрузка — на все, что связано с безопасностью. Мы, находясь с вами на оперативной связи, видим, насколько эффективно работает видеонаблюдение. Люди чувствуют себя безопасно, будь то площадь, парк или двор. Мы выделяем все необходимые ресурсы, чтобы дальше эта система развивалась и работала», — подчеркнул Воробьев.

    В Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключили уже 93 тысячи камер, среди которых 23 тысячи — в подъездах. До конца года их установят еще в 20 тысячах подъездов.

    За свалки накажут по закону

    Еще одной «чувствительной» темой Андрей Воробьев назвал незаконные очаговые навалы мусора.

    Он отметил, что их количество в Подмосковье снизилось в два раза, но все равно необходимы дополнительные усилия, в том числе правоохранительного блока.

    Воробьев сообщил, что в ближайшее время будет принят закон, который позволит строже наказывать тех, кто занимается этим незаконным бизнесом.

    За первый квартал в Подмосковье выявили 110 незаконных очаговых навалов мусора. Это в два раза меньше, чем в 2021-м.

    «Цифра» поднимет рейтинг

    Еще одна тема, которую губернатор затронул на совещании, — поддержка контрольно-надзорной деятельности.

    «Каждый регион рейтингуется, и мы достаточно высоко в этой системе, но всегда есть к чему стремиться. Каждое из наших подразделений — МВД и прокуратура — смотрит за тем, чтобы все, что связано с бизнесом, было максимально эффективным», — рассказал он.

    По его мнению, важно внести лепту в улучшение контрольно-надзорной деятельности как со стороны правительства, так и со стороны силового блока.

    Есть много способов, которые завязаны на „цифру“

    Андрей Воробьев

    Он заключил, что это, в частности, фотофиксация и электронный документооборот.