Еще больше видеокамер, следящих за порядком во дворах, на улицах и в парках, появится в Подмосковье. Их устанавливают по программе «Безопасный регион». На встрече с силовыми структурами губернатор Андрей Воробьев указал на важность ее продолжения.

По словам главы Подмосковья, запрос на эту программу, как и прежде, большой.

«Лето — особый сезон для Подмосковья. Большая нагрузка — на все, что связано с безопасностью. Мы, находясь с вами на оперативной связи, видим, насколько эффективно работает видеонаблюдение. Люди чувствуют себя безопасно, будь то площадь, парк или двор. Мы выделяем все необходимые ресурсы, чтобы дальше эта система развивалась и работала», — подчеркнул Воробьев.

В Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключили уже 93 тысячи камер, среди которых 23 тысячи — в подъездах. До конца года их установят еще в 20 тысячах подъездов.

За свалки накажут по закону

Еще одной «чувствительной» темой Андрей Воробьев назвал незаконные очаговые навалы мусора.

Он отметил, что их количество в Подмосковье снизилось в два раза, но все равно необходимы дополнительные усилия, в том числе правоохранительного блока.

Воробьев сообщил, что в ближайшее время будет принят закон, который позволит строже наказывать тех, кто занимается этим незаконным бизнесом.

За первый квартал в Подмосковье выявили 110 незаконных очаговых навалов мусора. Это в два раза меньше, чем в 2021-м.

«Цифра» поднимет рейтинг

Еще одна тема, которую губернатор затронул на совещании, — поддержка контрольно-надзорной деятельности.

«Каждый регион рейтингуется, и мы достаточно высоко в этой системе, но всегда есть к чему стремиться. Каждое из наших подразделений — МВД и прокуратура — смотрит за тем, чтобы все, что связано с бизнесом, было максимально эффективным», — рассказал он.

По его мнению, важно внести лепту в улучшение контрольно-надзорной деятельности как со стороны правительства, так и со стороны силового блока.

Есть много способов, которые завязаны на „цифру“ Андрей Воробьев

Он заключил, что это, в частности, фотофиксация и электронный документооборот.