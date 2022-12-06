Подмосковье 06 декабря 2022, 12:51 Свыше 22 миллионов исследований на коронавирус провели в Подмосковье с начала пандемии

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Тестирование на коронавирус провели свыше 22 тысяч раз в Подмосковье с начала пандемии. Основными методами диагностики стали ПЦР- и ИХА-тесты.

«В Московской области тестирование на COVID-19 выполняется бесплатно. При наличии у пациента симптомов заболевания его назначит лечащий врач», — отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

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Результаты тестирования приходят пациентов в виде СМС-сообщения.

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Специалисты рекомендуют пройти вакцинацию, чтобы снизить риск заболевания. Это можно сделать в пунктах по всему региону. Подробнее об этом можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что медучреждения региона получили в этом году шесть тысяч единиц новой техники. Среди них аппараты КТ и МРТ.

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