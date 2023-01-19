Подмосковье 19 января 2023, 12:15 Свыше 200 жителей Власихи окунулись в купели на Крещение

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Более 200 жителей Власихи погрузились в купель на Крещение. Чин освящения воды на Среднем озере провел настоятель храма великомученицы Варвары протоиерей Александр Солдатенков.

К крещенским купаниям во Власихе готовились заранее — обустроили удобные подходы к купелям с лестницами и поручнями, установили палатки для переодевания, а ступени устелили мягким ковром. На водоемах дежурили экстренных службы.

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После купания всех участников угостили горячим чаем, сладостями и кашей. На празднике выступили творческие коллективы округа.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил силовиков за высокий уровень безопасности в праздничные дни в Подмосковье. По словам губернатора, все крещенские мероприятия обошлись без происшествий.

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